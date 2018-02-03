Теннисистка Козлова поборется за титул чемпионки WTA

Сообщается, что в финальном поединка украинка будет играть с венгерской спортсменкой Тимеа Бабош. В прошлом году престижный титул чемпионки на Тайване достался также нашей соотечественнице Элине Свитолиной. Теперь же право оставаться чемпионами на этом корте будет защищать Козлова.

В 1 финала украинка расправилась с немкой Сабин Лисицки со счетом 7:5, 6:4. Победа Козловой далась нелегко, все два сета прошли практически без перерывов. В случае победы Козловой девушка сможет занять топ-55 мирового рейтинга теннисисток среди женщин.

Ранее от участия в соревнованиях отказались Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская теннисистка Марта Костюк заняла первое место теннисного турнира ITF в Австралии.