16:26 03.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Теннисистка Козлова поборется за титул чемпионки WTA

Украинская теннисистка Екатерина Козлова будет сражаться за чемпионство престижного турнира WTA в Тайбэе. Об этом передает пресс-служба WTA в Twitter.

Теннисистка Козлова поборется за титул чемпионки WTA

Сообщается, что в финальном поединка украинка будет играть с венгерской спортсменкой Тимеа Бабош. В прошлом году престижный титул чемпионки на Тайване достался также нашей соотечественнице Элине Свитолиной. Теперь же право оставаться чемпионами на этом корте будет защищать Козлова.

В 1 финала украинка расправилась с немкой Сабин Лисицки со счетом 7:5, 6:4. Победа Козловой далась нелегко, все два сета прошли практически без перерывов. В случае победы Козловой девушка сможет занять топ-55 мирового рейтинга теннисисток среди женщин. 

Ранее от участия в соревнованиях отказались Элина Свитолина и Леся Цуренко. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская теннисистка Марта Костюк заняла первое место теннисного турнира ITF в Австралии.

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