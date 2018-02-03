МОК может допустить к Олимпиаде-2018 десяток российских спортсменов

По словам пресс-секретаря МОК Марка Адамса, контрольный комитет МОК будет тщательно изучать дело каждого спортсмена и затем допущенным кандидатам будет предложено опять пройти проверку на наличие допинга.

Напомним, что зимняя Олимпиада начинается через шесть дней, девятого февраля 2018 года в Южной Корее в городе Пхенчхане. Ранее МОК разрешил российским спортсменам принимать участие в соревнованиях под флагами других стран после того как Спортивный арбитражный суд не разрешил принимать участие в Олимпиаде 28 атлетам, которые не прошли допинг-контроль.

Впервые в Олимпиаде будут принимать участие и северокорейские спортсмены вместе в атлетами из Южной Кореи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Национальный олимпийский комитет Украины огласил имена 33 атлетов, которые будут представлять нашу страну на ХХІІ зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.