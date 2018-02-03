12:56 03.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Костюк завоевала золото на турнире в Австралии

Украинская теннисистка Марта Костюк заняла первое место теннисного турнира ITF в Австралии. Об этом передает портал "Большой теннис Украины".

Костюк завоевала золото на турнире в Австралии

Украинская спортсменка в финальной встрече на корте смогла победить Викторию Голубич из Швейцарии со счетом 6:4, 6:3. Это был последний юношеский турнир для 15-летней киевлянки, далее она будет участвовать во взрослой серии соревнований. Костюк вручили кубок и 60 тыс долларов. 

Примечательно, что новый титул в Берне стал для Костюк уже вторым на профессиональном уровне и пока крупнейшим в ее карьере.  Таким образом, Костюк сможет войти в 200-ку лучших теннисисток мира и ежегодно принимать участие в наиболее престижном теннисном турнире "Кубка Большого шлема". 

Это рекорд и для Украины, так как Марта стала самой молодой спортсменкой в рейтинге 200-та лучших теннисисток мира.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Марте Костюк удалось одолеть соперницу из Чехии Барбору Крейчикову. На корте Костюк показала отменные результаты - 6:3, 5:7, 6:0. 

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