ФК "Карпаты" остались без капитана

Сам футболист является "ветераном" команды, за "львов" он отыграл 13-лет. Всего в активе футболиста 309 проведенных поединков с забитыми 39 голами. Худобяк конечно не исключает своего возвращения в команду, однако это может произойти в роли совсем другого амплуа.

Примечательно, что Худобяк - единственный, кому трижды львовские болельщики вручали награду "Звезда" Карпат". Ему также принадлежат такие награды как "Футболист года" и множество статуэток "Лучший игрок месяца". Фанаты иногда шутят, что наград футболиста хватило бы для создания целого музея.

"Я искренне хочу поблагодарить всех, кто в этих 13-ти лет, в то или иное время был рядом, кто искренне верил и поддерживал", - в своем заключительном обращении говорит Худбяк.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим в пятерке игроков Английской премьер-лиге.