23:00 03.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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ФК "Карпаты" остались без капитана

Полузащитник львовского клуба "Карпаты" Игорь Худобяк больше не является капитаном клуба. Об этом передает официальный сайт команды.

ФК

Сам футболист является "ветераном" команды, за "львов" он отыграл 13-лет. Всего в активе футболиста 309 проведенных поединков с забитыми 39 голами. Худобяк конечно не исключает своего возвращения в команду, однако это может произойти в роли совсем другого амплуа.

Примечательно, что  Худобяк - единственный, кому трижды львовские болельщики вручали награду "Звезда" Карпат". Ему также принадлежат такие награды как "Футболист года" и множество статуэток "Лучший игрок месяца". Фанаты иногда шутят, что наград футболиста хватило бы для создания целого музея.

"Я искренне хочу поблагодарить всех, кто в этих 13-ти лет, в то или иное время был рядом, кто искренне верил и поддерживал", - в своем заключительном обращении говорит Худбяк.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим в пятерке игроков Английской премьер-лиге.

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