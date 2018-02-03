06:00 03.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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"Динамо" готовится к участию в Лиге Европы

 Киевское "Динамо" внесло в заявку на участия в квалификации в Лиге Европы. Об этом передает официальный сайт УЕФА.

На этот раз Хацкевич решил перестраховаться и внести в заявку больше футболистов. Примечательно, что в список не попали двое новых игроков "столичных"  Руслан Ротань и Беньямин Вербич. 

Окончательный список игроков вышлядит следующим образом:

- состав голкиперов: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Артур Рудько;

- дефендеры: Карлос Самбрано, Александар Пантич, Николай Морозюк, Иосиф Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Евгений Хачериди, Виталий Миколенко, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера;

- хавбэки: Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Никита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусев, Гонсалес, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Евгений Смирный, Роман Вантух, Богдан Леднев;

- линия форвардов: Жуниор Мораес, Дмитрий Хлебас, Артем Беседин, Назарий Русин, Мбокани

Турнир начнется 15 февраля в Греции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее защитник сборной Украины и " Динамо" Евгений Хачериди заявил, что не собирается оставаться в составе киевлян в 2018 году.

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