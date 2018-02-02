Экс-чемпион UFC Андерсон Сильва попался на употреблении допинга

Об этом сообщает MMAjunkie.

Как отмечается, бывший чемпион UFC в среднем весе должен был подраться с Келвином Гастелумом 25 ноября на турнире UFC в Шанхае, но незадолго до события провалил тестирование USADA на запрещенные препараты и был снят с шоу.

Таким образом, Сильве грозит минимум 4 года отстранения за повторную поимку на допинге, или больше с учетом того, что в его организме были обнаружены следы нескольких запрещенных препаратов.

В свою очередь представитель бойца сообщил, что в случае отстранения более чем на два года Андерсон закончит карьеру, но сам спортсмен отрицает сознательное употребление допинга.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик сегодня будет сражаться с Маркусом Бриедисом.