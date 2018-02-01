10:47 01.02.2018 | Спорт | Новости
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Вновь установлен новый рекорд посещаемости чемпионата Англии - ФОТО

На стадионе "Уэмбли" в Лондоне в рамках 25 тура английской Премьер-лиги встретились два клуба "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Юнайтед". Во время игры на трибунах присутствовали 81 978 болельщиков.

Вновь установлен новый рекорд посещаемости чемпионата Англии - ФОТО

Об этом сообщается в Twitter английского клуба.

Отмечается, что этот показатель стал рекордным за всю историю проведения чемпионата Англии, которая была основана в 1992 году.

Кстати, голом в поединке отметился Кристиан Эриксен, а также в свои ворота забил защитник гостей Фил Джоунс. Таким образом "Тоттенхэм Хотспур" продлили свою беспроигрышную серию до семи встреч и прервали беспроигрышную серию Манчестера, которая составляла восемь поединков.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", футбольный клуб " Манчестер Юнайтед" в первом матче нового года установил рекорд чемпионатов Англии по количеству побед над одним и тем же соперником.

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