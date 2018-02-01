Вновь установлен новый рекорд посещаемости чемпионата Англии - ФОТО

Об этом сообщается в Twitter английского клуба.

Отмечается, что этот показатель стал рекордным за всю историю проведения чемпионата Англии, которая была основана в 1992 году.

Кстати, голом в поединке отметился Кристиан Эриксен, а также в свои ворота забил защитник гостей Фил Джоунс. Таким образом "Тоттенхэм Хотспур" продлили свою беспроигрышную серию до семи встреч и прервали беспроигрышную серию Манчестера, которая составляла восемь поединков.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", футбольный клуб " Манчестер Юнайтед" в первом матче нового года установил рекорд чемпионатов Англии по количеству побед над одним и тем же соперником.