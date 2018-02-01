В Пхенчхане торжественно открыли Олимпийскую деревню - ВИДЕО
В четверг, 1 февраля при участии президента Международного Олимпийского Комитета Томаса Баха в корейсокм Пхенчхане торжественно открыли Олимпийскую деревню.
Деревня открылась за восемь дней до открытия зимних Олимпийских игр. В ней будут проживать участники Игр-2018. В этих же зданиях разместятся и спортсмены-инвалиды, которые станут участниками Паралимпиады.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины, комплексы олимпийских деревень расположены непосредственно в Пхенчхане, который возглавляет так называемый "горный кластер" зимних Игр, и в городке Каннын, где располагаются олимпийские объекты "прибрежного кластера".
Деревня в Пхенчхане состоит из восьми жилых 15-этажных зданий, общая вместимость которых 3894 человеко-мест, и будет использован как для проживания спортсменов на Олимпийских играх, так и на Паралимпиаде. В Канныне деревня построена исключительно для Олимпиады: девять зданий 22-25 этажей вмещают 2717 человек
По традиции, все здания, которые в течение 16 дней будут служить настоящим домом для участников из более 90 стран, после Игр получат новых собственников - местное население, которое уже приобрело эти квартиры.
В торжественной церемонии открытия поселка приняла участие шеф-миссии сборной команды Украины на XXIII зимние Олимпийские игры Анна Сорокина, которое с нетерпением ожидает первых наших спортсменов - представителей санного спорта и биатлона, которые прибудут завтра, 2 февраля.
Напомним, 33 спортсмена будут представлять Украину на зимних Олимпийских играх-2018.
Как сообщал УРА-Информ, министр молодежи и спорта Игорь Жданов констатирует, что на подготовку и участие украинских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане в 2014-2018 выделено 265,5 миллионов гривен.
Томасу Баху удался "образцовый маневр", считает NZZ: на заседании исполкома по отстранению России от Олимпиады глава МОК искусно затягивал с дебатами вокруг допинга, а затем подвел к довольно мягким санкциям. На российском ТВ спортсмены, рассматривающие возможность ехать в Пхенчхан под нейтральным флагом, сравниваются с коллаборационистами и предателями военного времени. Большинство российских спортсменов смогут и захотят поехать, полагают СМИ.