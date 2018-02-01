Костюк вышла в полуфинал турнира в Берни

Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Примечательно, что украинская теннисистка в двух сетах обыграла китаянку Ван Сиюй, со счетом 6:1, 6:1. Поединок продолжался всего лишь 53 минуты.

В следующем раунде Костюк сыграет с обладательницей wild card 21-летней австралийкой Зои Хайвс, которая занимает 303 строчку в рейтинге WTA. Австралийка пока не проигрывала в этом сезоне и одержала восемь кряду, став чемпионкой 25-тысячника ITF в Плэйфорде в начале января.

Отметим, что в стартовом поединке в Берни украинская теннисистка обыграла россиянку Ирину Хромачеву, а после разобралась с Дженнифер Эли из США.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская звезда мирового тенниса 15-летняя Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира ITF в австралийском Берне. Примечательно, что в матче второго круга киевлянка обыграла американку Дженнифер Эли, пребывающую на 415 месте мирового рейтинга.