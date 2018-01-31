16:50 31.01.2018 | Спорт | Новости
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Национальная хоккейная лига организует турнир по NHL 18

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что ее команды проведут турнир по виртуальному хоккею.

Национальная хоккейная лига организует турнир по NHL 18

Соответствующие заявление он сделал на пресс-конференции во время NHL All-Star Weekend в Тампе.

По словам Беттмэна, в соревнованиях поучаствуют все команды лиги. Таким образом, NHL раскроет детали турнира до конца регулярного сезона, который завершится 7 апреля. 

Стоил добавить, что NHL не первая из американских спортивных лиг, которая займется киберспортивными турнирами. К примеру, совсем недавно Национальная баскетбольная ассоциация и Национальная футбольная лига анонсировали соревнования по NBA 2K18 и Madden NFL 18.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Федерация хоккея России назвала состав команды, которая отправится на Олимпиаду в Пхёнчхане. Выступать россиянам придется в статусе нейтральных спортсменов и в не самом оптимальном составе.

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