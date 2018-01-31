Национальная хоккейная лига организует турнир по NHL 18

Соответствующие заявление он сделал на пресс-конференции во время NHL All-Star Weekend в Тампе.

По словам Беттмэна, в соревнованиях поучаствуют все команды лиги. Таким образом, NHL раскроет детали турнира до конца регулярного сезона, который завершится 7 апреля.

Стоил добавить, что NHL не первая из американских спортивных лиг, которая займется киберспортивными турнирами. К примеру, совсем недавно Национальная баскетбольная ассоциация и Национальная футбольная лига анонсировали соревнования по NBA 2K18 и Madden NFL 18.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Федерация хоккея России назвала состав команды, которая отправится на Олимпиаду в Пхёнчхане. Выступать россиянам придется в статусе нейтральных спортсменов и в не самом оптимальном составе.