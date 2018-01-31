Ломаченко вызвал на бой чемпиона WBA Линареса - ФОТО

Соответствующую запись украинский боксер сделал у себя в Instagram. Как отметил Ломаченко, он готов подняться в весе ради этого поединка.

"Я спрашиваю, а ты должен ответить. Хохе Линарес, давай проведем бой в 135-ти фунтах. Я буду терпеливо ждать, что ты решишь: хочешь ты этого поединка или нет", - заявил Ломаченко.

В свою очередь ответа от Линареса не пришлось долго ждать. В результате венесуэлец принял вызов Василия, не упустив возможности его подколоть.

"Король Хорхе ждет тебя в дивизионе 135 фунтов. Василий Ломаченко, отец назвал тебя очень правильно, потому что ты vaSilly (silly – по-английски глупый – прим.), чтобы хотеть этого боя", - добавил Линарес.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик объяснил отказ его друга чемпиона мира в полулегком весе Василия Ломаченко от поединка против легенды мирового бокса Мэнни Пакьяо.