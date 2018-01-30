Промоутер Ломаченко готов начать переговоры о бое с Линаресом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум готов начать переговоры об организации боя чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко против венесуэльца Хорхе Линареса.
Об этом сообщает BoxingScene.
По словам Арума, главная причина задержки переговоров, заключается только в неготовности Линареса. Глупо начинать переговоры, когда нет уверенности в подготовке одного их боксеров.
Он уже в ближайшие часы свяжется с промоутерскими компаниями Golden Boy Promotions и Teiken Promotions, которые представляют интересы Линареса, чтобы начать решение вопросов.
"Я уже сегодня планирую переговорить с главным промоутером Акихико Хонда, после чего мы выйдем на контакт с GBP", - добавил Арум.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что ведет переговоры о проведении боя с чемпионом WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко.