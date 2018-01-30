Промоутер Ломаченко готов начать переговоры о бое с Линаресом

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Арума, главная причина задержки переговоров, заключается только в неготовности Линареса. Глупо начинать переговоры, когда нет уверенности в подготовке одного их боксеров.

Он уже в ближайшие часы свяжется с промоутерскими компаниями Golden Boy Promotions и Teiken Promotions, которые представляют интересы Линареса, чтобы начать решение вопросов.

"Я уже сегодня планирую переговорить с главным промоутером Акихико Хонда, после чего мы выйдем на контакт с GBP", - добавил Арум.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что ведет переговоры о проведении боя с чемпионом WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко.