11:21 29.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Усик поднялся в независимом рейтинге лучших боксеров мира – ФОТО

Титулований украинский чемпион WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик прогрессировал в независимом компьютерном рейтинге лучших боксеров мира по версии портала BoxRec.

Усик поднялся в независимом рейтинге лучших боксеров мира – ФОТО

Накануне Усик в Риге решением большинства судей одолел Майриса Бриедиса и стал первым финалистом Всемирной боксерской суперсерии.

Хотя бой Усик-Бриедис получил от BoxRec максимальные пять звезд, победа в объединительном бою не позволила украинцу существенно повысить свой рейтинг.

Примечательно, украинский боксер прогрессировал на 12-ю строку, отставая от замыкающего топ-10 чемпиона WBO в полусреднем весе Джеффа Хорна на 40 очков.

Согласно рейтингу BoxRec лучшим украинским чемпионом WBO во втором полулегком весе остается Василий Ломаченко, впереди которого только Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский боксе Александр Усик не без труда смог выбороть победу у латвийца Майриса Бриедиса, в результате которой наш спортсмен стал чемпионом мира по версии WBC и защитил титул по версии WBO.

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