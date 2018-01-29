03:00 29.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100185201:Polishuk

Украинские паралимпийцы завоевали еще три медали на Кубке мира по лыжным гонкам

Украинские паралимпийцы в воскресенье 28 января, на соревнованиям за Кубкок мира по лыжным гонкам и биатлону, завоевали еще три высокие награды.

Украинские паралимпийцы завоевали еще три медали на Кубке мира по лыжным гонкам

В предпоследний день соревнований наши спортсмены завоевали одну "серебряную" и две бронзовые медали. В соревнованиях по биатлону на длинной дистанции серебряную награду завоевал Анатолий Ковалевский, а бронзовые медали у Ирины Буй и Тараса Радя.

Как сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидом Украины, таким образом в активе "желто-синих" спортсменов 15 медалей, среди которых - четыер "золотые", пять - "серебряных" и шесть бронзовых наград и вторая мировая позиция.

Добавим также, сегодня в городе Оберид пройдет день Кубка мира, который объединяет своим соревновательным духом около 200 спортсменов из 29 стран мира.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинская команда в составе Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный в воскресенье, 28 января, одержала победу в смешанной эстафете, которая завершила чемпионат Европы по биатлону в итальянском Риднау.

Поделиться
Читайте также:
 
В Иране из-за снегопадов закрыли аэропорты и школы В Финляндии на выборах переизбран действующий президент В Ровенской области неизвестный бросил гранату во двор жилого дома - ФОТО Число задержанных на митингах в России выросло до почти 260 человек
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив