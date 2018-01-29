Украинские паралимпийцы завоевали еще три медали на Кубке мира по лыжным гонкам

В предпоследний день соревнований наши спортсмены завоевали одну "серебряную" и две бронзовые медали. В соревнованиях по биатлону на длинной дистанции серебряную награду завоевал Анатолий Ковалевский, а бронзовые медали у Ирины Буй и Тараса Радя.

Как сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидом Украины, таким образом в активе "желто-синих" спортсменов 15 медалей, среди которых - четыер "золотые", пять - "серебряных" и шесть бронзовых наград и вторая мировая позиция.

Добавим также, сегодня в городе Оберид пройдет день Кубка мира, который объединяет своим соревновательным духом около 200 спортсменов из 29 стран мира.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинская команда в составе Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный в воскресенье, 28 января, одержала победу в смешанной эстафете, которая завершила чемпионат Европы по биатлону в итальянском Риднау.