12:52 29.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украина впервые с 1994 года на Олимпиаде будет представлена в могуле

Украинская фристайлистка Татьяна Петрова, которая выступает в дисциплине могул, квалифицировалась на Олимпийские игры в Пхенчхане. Таким образом, на Олимпиаде-2018 наша страна будет представлена в могуле впервые за 24 года.

Украина впервые с 1994 года на Олимпиаде будет представлена в могуле

Об этом сообщил наставник спортсменки Сергей Чмель на своей странице в Facebook.

Как утверждает тренер, в последний раз представительница Украины в могуле имела лицензию в далеком 1994 году. В тот момент этой спортсменкой была Юлия Фоминых, которая в настоящее время занимает должность Государственного тренера по фристайлу.

В свою очередь Петрова показала 47-й результат на этапе Кубка мира в Канаде и благодаря этому завоевала путевку на Олимпийские игры.

Вообщем-то, сейчас Украину на Олимпиаде-2018 представят три фристайлиста. Кроме Петровой, Александр Абраменко и Ольга Полюк выступят в лыжной акробатике.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Вашингтон основательно готовится победить в Олимпиаде - 2018, команда ее сборной составляет рекордное количество атлетов. 

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