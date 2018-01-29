Украина впервые с 1994 года на Олимпиаде будет представлена в могуле

Украинская фристайлистка Татьяна Петрова, которая выступает в дисциплине могул, квалифицировалась на Олимпийские игры в Пхенчхане. Таким образом, на Олимпиаде-2018 наша страна будет представлена в могуле впервые за 24 года.
Об этом сообщил наставник спортсменки Сергей Чмель на своей странице в Facebook.
Как утверждает тренер, в последний раз представительница Украины в могуле имела лицензию в далеком 1994 году. В тот момент этой спортсменкой была Юлия Фоминых, которая в настоящее время занимает должность Государственного тренера по фристайлу.
В свою очередь Петрова показала 47-й результат на этапе Кубка мира в Канаде и благодаря этому завоевала путевку на Олимпийские игры.
Вообщем-то, сейчас Украину на Олимпиаде-2018 представят три фристайлиста. Кроме Петровой, Александр Абраменко и Ольга Полюк выступят в лыжной акробатике.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Вашингтон основательно готовится победить в Олимпиаде - 2018, команда ее сборной составляет рекордное количество атлетов.