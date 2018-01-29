Свитолина вновь вернула себе звание третьей ракетки мира

Согласно предыдущему рейтингу турниров "Большого шлема", украинка поднялась на одну позицию. Третье место является лучшим результатом в карьере Свитолиной. Впервые она взобралась на столь высокую позицию 11 сентября 2017 года по результатам US Open-2017 и продержалась на этом месте четыре недели.

Отмечается, то первенство в рейтинге занимает победительница Australian Open датская теннисистка Каролин Возняцки. Выиграв в решающем поединке у румынки Симоны Халеп, она сместила ее с вершины, став первой ракеткой планеты после 6-летнего перерыва.

В Топ-5 рейтинга WTA от 29 января попали: Каролин Возняцки, Симона Халеп, Элина Свитолина, Гарбинье Мугуруса, Каролина Плишкова.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские успешные теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко отказались от участия на турнире WTA International в Тайбэе.