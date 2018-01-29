09:21 29.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100185214:nastya

Свитолина вновь вернула себе звание третьей ракетки мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина по итогам Открытого чемпионата Австралии вернулась на третью строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA. Об этом сообщается на сайте организации.

Свитолина вновь вернула себе звание третьей ракетки мира

Согласно предыдущему рейтингу турниров "Большого шлема", украинка поднялась на одну позицию. Третье место является лучшим результатом в карьере Свитолиной. Впервые она взобралась на столь высокую позицию 11 сентября 2017 года по результатам US Open-2017 и продержалась на этом месте четыре недели.

Отмечается, то первенство в рейтинге занимает победительница Australian Open датская теннисистка Каролин Возняцки. Выиграв в решающем поединке у румынки Симоны Халеп, она сместила ее с вершины, став первой ракеткой планеты после 6-летнего перерыва.

В Топ-5 рейтинга WTA от 29 января попали:  Каролин Возняцки, Симона Халеп, Элина Свитолина, Гарбинье Мугуруса, Каролина Плишкова.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские успешные теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко отказались от участия на турнире WTA International в Тайбэе.

Поделиться
Читайте также:

  • Российское издание журнала Forbes составило рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Так, фаворитом в этом списке оказался Вин Дизель — общие сборы лент с его участием составили 1,6 миллиарда долларов, а самым кассовым оказался фильм "Форсаж 8".

  • Украинская теннисистка Марта Костюк будет участвовать в открытом чемпионате по теннису в Австралии. Об этом передает Parsa.

  • Первая ракетка Украины Элина Свитолина несколько дней назад выступала на турнире WTA Premier Mandatory в Пекине и при определенных раскладах могла даже возглавить рейтинг. Однако сейчас она только опустилась на четвертую позицию рейтинга.
 
Украина отмечается 100-летие боя под Крутами Кейт Миддлтон пожертвовала свои волосы на парики для онкобольных детей США станет главным торговым партнером Великобритании, - Трамп Германия почти выполнила миграционную программу ЕС
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив