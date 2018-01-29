10:58 29.01.2018 | Спорт | Новости
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Месси опередил Роналду по количеству забитых в Ла Лиге штрафных

Форвард Барселоны Лионель Месси во время поединка 21-го тура чемпионата Испании принес своей команде волевую победу над Алавесом, идеально исполнив стандартное положение. Об этом сообщается на сайте клуба.

Месси опередил Роналду по количеству забитых в Ла Лиге штрафных

Примечательно, что забитый мяч стал для аргентинца 21-м, забитым прямым ударом со штрафного в чемпионате Испании.

В таком случае, лидер Барселоны обогнал по этому показателю своего принципиального оппонента – форварда мадридского Реала Криштиану Роналду, на счету которого 20 мячей, забитых со стандартов.

Еще из сезона 2003/04, Месси является автором наибольшего количества голов со штрафных в Примере. В нынешнем сезоне на счету Лео 20 голов и 11 результативных передач в 21 матче Ла Лиги.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", форвард Барселоны Лео Месси забил 4000 гол в каталонским клубе на домашнем стадионе "Ноу Камп".

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