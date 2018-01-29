Усик прокомментировал возможной бой Ломаченко и Пакьяо - ВИДЕО

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

По словам Усика, Василий совсем другой человек и спортсмен по сравнению с Пакьяо. Поэтому, его другу нужны сильные молодые ребята, у которых есть пояса, а не бить Мэнни, ветерана, и за его счет делать имя.

Также Александр Усик считает, что соответствующей поединок нужен Бобу Аруму. В тот момент поклонники спортсменов разделятся на две половины.

"Одни будут говорить: "Да, Василий сильный, он победил Пакьяо". Другие скажут: "Да нет, какой сильный, если он побил старика". Я думаю, что это разговоры, пускай другие ребята собираются в кучу, будут настоящими мужчинами и выходят боксировать против Василия", - отметил Усик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик не без труда смог выбороть победу у латвийца Майриса Бриедиса, в результате которой наш спортсмен стал чемпионом мира по версии WBC и защитил титул по версии WBO.