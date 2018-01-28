05:00 28.01.2018 | Спорт | Новости
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Возняцки стала первой ракеткой мира

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки наконецто стала первой ракеткой победив в Australian Open. Об этом свидетельствуют данные рейтинга WTA. 

Возняцки стала первой ракеткой мира

В финальном противостоянии Возняцки на корте не без труда переиграла Симону Халеп со счетом 7:6, 3:6, 6:4. Поединок продлился 2 часа и 50 минут. Датчанке удавалось успешно подбирать подачи и ловить соперницу на "тушевании". 

Таким образом Возняцки также стала первой датчанкой, победившей на большон теннисном мейджоре.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно первая ракетка украины Элина Свитолина сыграла полуфинальный матч турнира WTA против четвертой ракетки мира Каролины Плишковой, обыграв соперницу.

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