Возняцки стала первой ракеткой мира

В финальном противостоянии Возняцки на корте не без труда переиграла Симону Халеп со счетом 7:6, 3:6, 6:4. Поединок продлился 2 часа и 50 минут. Датчанке удавалось успешно подбирать подачи и ловить соперницу на "тушевании".

Таким образом Возняцки также стала первой датчанкой, победившей на большон теннисном мейджоре.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно первая ракетка украины Элина Свитолина сыграла полуфинальный матч турнира WTA против четвертой ракетки мира Каролины Плишковой, обыграв соперницу.