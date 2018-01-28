10:55 28.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Усик сумел объединить два чемпионских пояса в тяжелом весе - ВИДЕО

Украинский боксер Александр Усик не без труда смог выбороть победу у латвийца Майриса Бриедиса, в результате которой наш спортсмен стал чемпионом мира по версии WBC и защитил титул по версии WBO.

Усик сумел объединить два чемпионских пояса в тяжелом весе - ВИДЕО

Общий накал страстей поединка сохранялся все 12 раундов. В первой половине спарринге оба соперника пытались прощупать защиту с "верхнего этажа". Бриедис удачно нанес Усику два хороших хука, однако конец раунда не позволил ему дальше проводить контратаку. Ускику подсобрался в 6-7 раунде, где пробил защиту Бриедиса и рассек ему правую бровь, что позволило украинцу до конца боя давить на это слабое место.

Последние три раунда прошил "вяло" оба соперника метались из угла в угол, Усик выскакивал с периодическими джэбами, и на 12-ом раунде Бриедис попытался зажать Усика к канатам, но безуспешно.

Усик победил решением судей - 114:114, 115:113, 115:113.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Ломаченко прилетел в Ригу поддержать Усика в бою с Бриедисом.

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