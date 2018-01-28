Украина завоевала серебро в биатлонном забеге в Италии

Украинка с самого начала стартовала успешно, выполнив первые выстрели начисто Варвинец вырвалась по таймингу и уже преследовала троих лидеров. Однако Варвинец сделала ошибочный выстрел на третьем огневом рубеже и полностью чистая стрельба француженки Хлои Шевалье позволила ей занять гран-при чемпионата. Бронзовая награда в активе еще одной представительницы Франции Симон.

Федерация биатлона Украины уже поздравила спортсменку и пообещала выдать ей денежное вознаграждение.

Команда украинских биатлонисток в составе украинки Яны Бондарь (5 штрафных кругов) стала 36-й, Ольги Абрамовой (6) 40-й, а Марии Панфиловой (1) 41-ое место смогли показать достойное выступление.

Как сообщалось в "УРА-Информ", после завершения третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси, украинская команда в женском общем зачете представлена наибольшим количеством спортсменок в топ-10.