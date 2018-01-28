03:00 28.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украина завоевала серебро в биатлонном забеге в Италии

 В Риднау в Италии украинская спортсменка Ирина Варввиней вырвала победное серебро в одиночном забеге на чемпионате Европы по биатлону. Об этом передает официальный сайт соревнований.

Украина завоевала серебро в биатлонном забеге в Италии

Украинка с самого начала стартовала успешно, выполнив первые выстрели начисто Варвинец вырвалась по таймингу и уже преследовала троих лидеров. Однако Варвинец сделала ошибочный выстрел на третьем огневом рубеже и полностью чистая стрельба француженки Хлои Шевалье позволила ей занять гран-при чемпионата. Бронзовая награда в активе еще одной представительницы Франции Симон. 

Федерация биатлона Украины уже поздравила спортсменку и пообещала выдать ей денежное вознаграждение.

Команда украинских биатлонисток в составе украинки Яны Бондарь (5 штрафных кругов) стала 36-й, Ольги Абрамовой (6) 40-й, а Марии Панфиловой (1) 41-ое место смогли показать достойное выступление. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", после завершения третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси, украинская команда в женском общем зачете представлена наибольшим количеством спортсменок в топ-10.

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