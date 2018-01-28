Украина победила в последней гонке чемпионата Европы по биатлону

Украинская команда в составе Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный в воскресенье, 28 января, одержала победу в смешанной эстафете, которая завершила чемпионат Европы по биатлону в итальянском Риднау.
Журавок завершила первый этап на 13 месте с 30-секундным отставанием от лидирующей Германии. Варвинец на втором этапе идеально отработала оба огневых рубежа и подняла команду на третье место.
Вместе с тем на первое место Украину вывел Артем Прима на третьем этапе. На последнем этапе состоялось противостояние сборных Украины и России. Разница между командами была всего в пять секунд, вместе с тем Пидручный отстрелялся с шести патронов, а Логинов - с восьми. Украинец ушел с преимуществом в 16 секунд.
Тройку призеров гонки замкнули норвежцы. В целом это третья медаль Украины на чемпионате Европы.
Следующим стартом у биатлонистов будут Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ирина Варвинец выиграла золотую медаль в спринте и серебро - в гонке преследования.