Украина победила в последней гонке чемпионата Европы по биатлону

Журавок завершила первый этап на 13 месте с 30-секундным отставанием от лидирующей Германии. Варвинец на втором этапе идеально отработала оба огневых рубежа и подняла команду на третье место.

Вместе с тем на первое место Украину вывел Артем Прима на третьем этапе. На последнем этапе состоялось противостояние сборных Украины и России. Разница между командами была всего в пять секунд, вместе с тем Пидручный отстрелялся с шести патронов, а Логинов - с восьми. Украинец ушел с преимуществом в 16 секунд.

Тройку призеров гонки замкнули норвежцы. В целом это третья медаль Украины на чемпионате Европы.

Следующим стартом у биатлонистов будут Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ирина Варвинец выиграла золотую медаль в спринте и серебро - в гонке преследования.