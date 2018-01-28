12:50 28.01.2018 | Спорт | Новости
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"Реал" сумел переиграть "Валенсию"

. Мадридский “Реал” одержал гостевую победу против “Валенсии” в рамках национального чемпионата. Об этом передает официальный сайт "Реала".

Так, мадридцам удалось получить два пенальти, которые успешно реализовал Роналду. Уже в самом начале игры против португальца "некрасиво" в штрафной зоне сыграл вратарь, а затем Бензема. Дав пенальти в первом тайме успешно закрепили за "Реалом" преимущество. Однако расслабляться не стоило, так как во втором тайме Подача Парехо обернулась в гол головой в исполнении Мины - 1:2.

Гости быстро сообразили, что не стоит ослаблять темп передач, а стоит контратаковать соперника. В результате матч закончился забитыми мячами Кросса и Марсело. Общий счет встречи - 1:4.

Примечательно, что Роналду удалось прервать безголевую серию в выездных поединках испанского гранда во внутреннем чемпионате, которая началась в 8-м туре.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Криштиану Роналду получил три предложения по трансферу.

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