ФК "Александрия" не смогла одолеть болгарский "Ботев"

С первых минут матча было очень заметно техническое превосходство соперника, болгары старались контролировать мяч и постоянно контратаковали на ошибках наши футболистов. Первые 20-ть минут игры вратари обеих команда демонстрировали чудеса сейвов от голевых моментов, но первыми затрещали ворота "Александрии". Болгарским футболистам до перерыва удалось отличиться в воротах Юрия Панькова. Далее легионер из Бразилии Диого Кампос получил пас на правом фланге и забил точно в "девятку".

Во втором тайме "Александрийцы" тоже имели возможности сравнять счет, но защитные редуты ПФК "Ботева" практически не давали шансов подобраться к штрафной линии соперника. Украинцы в лице Андрея Цурикова имели шанс сравнять счет, судья назначил пенальти, однако голкипер сумел угудать направление мяча и завладеть мячом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", донецкий "Шахтер" готовится к участию в чемпионате "Dubai International Cup 2018" на выезде.