15:50 28.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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ФК "Александрия" не смогла одолеть болгарский "Ботев"

Футболисты ФК "Александрия" проиграли болгарским коллегам из "Ботева" на выезде. Об этом передает официальный сайт клуба.

ФК

С первых минут матча было очень заметно техническое превосходство соперника, болгары старались контролировать мяч и постоянно контратаковали на ошибках наши футболистов. Первые 20-ть минут игры вратари обеих команда демонстрировали чудеса сейвов от голевых моментов, но первыми затрещали ворота "Александрии". Болгарским футболистам до перерыва удалось отличиться в воротах Юрия Панькова. Далее легионер из Бразилии Диого Кампос получил пас на правом фланге и забил точно в "девятку".

Во втором тайме "Александрийцы" тоже имели возможности сравнять счет, но защитные редуты ПФК "Ботева" практически не давали шансов подобраться к штрафной линии соперника. Украинцы в лице Андрея Цурикова имели шанс сравнять счет, судья назначил пенальти, однако голкипер сумел угудать направление мяча и завладеть мячом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", донецкий "Шахтер" готовится к участию в чемпионате  "Dubai International Cup 2018" на выезде.

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