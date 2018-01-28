Федерер повторно стал обладателем престижного кубка на австралийском мейджоре - ФОТО

В финальном противостоянии Федерер сражался с представителем Хорватии Марина Чилича. Итоговой счет на табло следующий - 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1. В двух последних сетах Федерер практически в "сухую" разгромил своего соперника. Общая длительность встречи составила четыре с половиной часа.

Отныне на счету Федерера 20 выигранных турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде. Благодаря своей победе на соревнованиях он опередил первую ракетку мира среди мужчин - испанца Рафаэля Надаля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее юная теннисистка Костюк сенсационно выступила на старте Australian Open.