США увеличили количество спортсменов для участие в Олимпиаде - 2018

В этом году США отправят на завоевание спортивного первенства 242 атлета из них 107 женщин и 135 мужчин, которые будут соревноваться в 15 дисциплинах во всех семи видах спорта. В составе национальной сборной уже есть победители прошлых годов соревнований, которые тренируют новых участников. В частности, это сноубордистка Келли Кларк (олимпийская чемпионка Игр 2002 года), лыжница Киккан Рэндалл и конькобежец Шани Дэвис (олимпийский чемпион Игр 2006 и 2010 годов).

Напомним, что Россия отстранена от зимней Олимпиады, но посылает на нее 169 атлетов. На прошлой неделе МОК отстранил 111 других спортсменов от участия в Играх, и еще 50 врачей и тренеров не получили приглашения на Игры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Украина отказалась от одной лицензии для участия в Олимпиаде-2018.