14:55 27.01.2018 | Спорт | НовостиНовости Украины 100185130:roman
Сможет ли Усик положить на лопатки Бриедиса - ВИДЕО
Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик сегодня будет сражаться с Маркусом Бриедисом.
Поединок будет транслироваться по национальным телеканалам.
На этот раз вес двух бойцов практически одинаков - оба боксера весят по 90 кг. Ни Усик, ни Бриедис еще ни разу не уступали своим противникам, оба имеют безпроигрышную серию побед. Однако букмекеры меньший коэффициент отдают украинскому спортсмену.
В составе судей числятся - Кенни Бейлисс из Невады, США. Боковыми судьями станут Робин Тэйлор (США), Крэйг Мэткальф и Роберт Тэппер (оба - Канада).