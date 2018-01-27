14:55 27.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100185130:roman

Сможет ли Усик положить на лопатки Бриедиса - ВИДЕО

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик сегодня будет сражаться с Маркусом Бриедисом.

Сможет ли Усик положить на лопатки Бриедиса - ВИДЕО

Поединок будет транслироваться по национальным телеканалам.

На этот раз вес двух бойцов практически одинаков - оба боксера весят по 90 кг. Ни Усик, ни Бриедис еще ни разу не уступали своим противникам, оба имеют безпроигрышную серию побед. Однако букмекеры меньший коэффициент отдают украинскому спортсмену.

В составе судей числятся - Кенни Бейлисс из Невады, США. Боковыми судьями станут Робин Тэйлор (США), Крэйг Мэткальф и Роберт Тэппер (оба - Канада).

Поединок начнется в 23:00 в латвийской Риге.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Ломаченко прилетел в Ригу поддержать Усика в бою с Бриедисом.

 

Поделиться
Читайте также:
 
Турция продолжает наступление в Африне Порошенко убежден в эффективности антироссийских санкций Нацполиции доверяет 40 процентов украинцев Количество преступлений в Украине существенно сократилось, - Аваков
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив