01:00 27.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ломаченко прилетел в Ригу поддержать Усика в бою с Бриедисом - ФОТО

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко прибыл в Ригу, где состоится бой его друга чемпиона мира по версии WBO Александра Усика.

Ломаченко прилетел в Ригу поддержать Усика в бою с Бриедисом - ФОТО

Об этом известный боксер Ломаченко написал у себя на странице в Instagram.

Примечательно, что Усик проведет бой в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии против латвийца Майриса Бриедиса, обладающего титулом WBC.

Известно, что Ломаченко и Усик почти всегда приезжают на бои друг друга, чтобы поддержать и собственными глазами увидеть победу. Также они вместе отдыхают и дружат.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик приехал в Ригу, где вскоре встретится на ринге с Майрисом Бриедисом.

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