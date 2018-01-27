Ломаченко прилетел в Ригу поддержать Усика в бою с Бриедисом - ФОТО

Об этом известный боксер Ломаченко написал у себя на странице в Instagram.

Примечательно, что Усик проведет бой в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии против латвийца Майриса Бриедиса, обладающего титулом WBC.

Известно, что Ломаченко и Усик почти всегда приезжают на бои друг друга, чтобы поддержать и собственными глазами увидеть победу. Также они вместе отдыхают и дружат.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик приехал в Ригу, где вскоре встретится на ринге с Майрисом Бриедисом.