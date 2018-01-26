04:00 26.01.2018 | Спорт | Новости
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Зидан может уйти с "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может в скором времени отказаться от тренерства в команде. Об этом передает Goal.com.

Зидан может уйти с

Такое заявление озвучил французский коуч после унизительного поражения не самой сильной испанской команде "Леганеса" со счетом - 2:1. В результате "Реал" вылетел из участия национального чемпионата. Теперь перед его подопечными стоит задача одолеть французов из ПСЖ. Возможная отставка Зизу от тренерства будет зависеть от того как его команда сыграет с ПСЖ. Сам наставник считает, что вина за вылет с национального чемпионата возложена на него одного, так как он выбирал тактику, стратегию и состав на игру.

"Я должен найти решения, я должен заняться ситуацией, я буду постоянно бороться, продолжать работать, пытаться искать способы, которые позволят сделать команду лучше№, - резюмирует Зидан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ежегодной международной награде “Dubai Globe Soccer” бывший футболист, а ныне тренер испанского " Реала" опять стал обладателем престижной награды "Лучший тренер года".

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