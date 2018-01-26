Защитник "Динамо" Кадар заинтересовал "Арсенал"

Агент игрока отметил, что Венгер проявлял интерес и уже были переговоры с тренером "Арсенала". Также о Кадаре спрашивал тренер "Кристал Пэлас" Ходжсон. Интерес к игроку также проявляют "Вест Хэм", "Вест Бромвич", а также клубы из Германии, Испании и Франции.

Однако, официальных предложений пока не было, но интерес абсолютно точно присутствует.

Венгерский защитник уже имел опыт выступлений в Англии. С 2008 по 2012 год он был на контракте в "Ньюкасле", но стать важным игроком для "сорок" так и не смог. В 2011 году сдавался в аренду в "Хаддерсфилд Таун".

В "Динамо" Кадар выступает с февраля 2017 года и в текущем сезоне провел за киевский клуб 26 матчей во всех турнирах, отметившись двумя передачами.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", защитник сборной Украины и "Динамо" Евгений Хачериди заявил, что не собирается оставаться в составе киевлян. По словам самого футболиста, ему уже давно пора было сменить обстановку, к тому же есть много предложений то иностранных клубов, в частности от турецкого "Галатасарая".