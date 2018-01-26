18:13 26.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская биатлонистка выиграла спринт чемпионата Европы - ФОТО

Украинская биатлонистка Ирина Варвинец одержала победу в спринте на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами. В связи с этим девушка показала идеальную стрельбу и преодолела дистанцию за 25 минут и 54 секунды. 

Украинская биатлонистка выиграла спринт чемпионата Европы - ФОТО

Отметим, что Варвинец показала лишь 15-й ход в гонке, однако этого хватило для завоевания золотой награды.

При этом на второй позиции расположилась победительница индивидуальной гонки Хлое Шевалье, которая завершила гонку с одним промахом. В свою очередь "бронзу" выиграла японка Фуюко Татидзаки, которая отстала от Варвинец на 15,5 секунд.

Стоит добавить, что для украинской сборной эта медаль стала первой на текущем чемпионате Европы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", сборная украинских мужчин по биатлону не сумели пробиться в индивидуальной гонке чемпионата Европы, котороя стартовала в итальянском Риднау. Одержал победу в мужской индивидуальной гонке на 20 км австриец Феликс Ляйтнер.

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