09:41 26.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100185040:nastya

Свитолина и Цуренко не будут участвовать в турнире Taiwan Open

Украинские успешные теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко отказались от участия на турнире WTA International в Тайбэе. Об этом информирует портал "Большой теннис Украины".

Свитолина и Цуренко не будут участвовать в турнире Taiwan Open

Отмечается, что причина такого решения спортсменок не уточняются. Однако известно, что на Australian Open Свитолина испытывала проблемы с бедром, а причины неучастия Цуренко не известны.

Таким образом, в списке участников Taiwan Open осталась только одна украинка - Катерина Козлова.

Отметим, Свитолина является действующей победительницей турнира. Таким образом, украинка не будет защищать свой титул, хотя изначально эти соревнования стояли в планах украинской теннисистки.

Возвращение Свитолиной на корт ожидается на турнире Qatar Total Open, который пройдет с 12 по 18 февраля в столице Катара, Дохе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидер национальной паралимпийской сборной команды Украины Виктор Дидух стал обладателем престижного звания "Лучший теннисист-паралимпиец года".

Поделиться
Читайте также:
 
На разминирование Донбасса уйдут десятилетия - Госдеп Ушел из жизни известный автор хорроров Джек Кетчам НБУ не видит повода для валютных ограничений, - Смолий Киевская прокуратура намерена обжаловать приговор сыну Шуфрича
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив