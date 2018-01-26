Свитолина и Цуренко не будут участвовать в турнире Taiwan Open

Отмечается, что причина такого решения спортсменок не уточняются. Однако известно, что на Australian Open Свитолина испытывала проблемы с бедром, а причины неучастия Цуренко не известны.

Таким образом, в списке участников Taiwan Open осталась только одна украинка - Катерина Козлова.

Отметим, Свитолина является действующей победительницей турнира. Таким образом, украинка не будет защищать свой титул, хотя изначально эти соревнования стояли в планах украинской теннисистки.

Возвращение Свитолиной на корт ожидается на турнире Qatar Total Open, который пройдет с 12 по 18 февраля в столице Катара, Дохе.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидер национальной паралимпийской сборной команды Украины Виктор Дидух стал обладателем престижного звания "Лучший теннисист-паралимпиец года".