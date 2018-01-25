Сборная Украины может сыграть товарищеские матчи с Турцией и Уэльсом

По его словам, была договоренность с Мирчей Луческу о проведении товарищеского матча между сборными Украины и Турции. В этом направлении будет проведена определенная работа, и по ее окончании обнародовано официальное сообщение.

Наставник подтвердил, что достигнуты договоренности о проведении спаррингов с командами Японии и Саудовской Аравии.

В данное время, точно определена игра со сборными Саудовской Аравии и Японии. Первый матч состоится в Испании, второй - тоже в Европе. Кроме того, тренер надеется договорится о контрольной встрече против Уэльса.

Шевченко также прокомментировал результаты жеребьевки Лиге наций и рассказал о задачах, стоящих перед командой. Главной и приоритетной задачей является квалификация на чемпионат Европы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Лозанне состоялась жеребьевк Лиги наций УЕФА - нового турнира для национальных команд, который станет альтернативой товарищеским матчам.