Сборная России по хоккею назвала состав на Олимпиаду-2018

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Как известно, принять участие в Олимпиаде не смогут хоккеисты, играющие в клубах Национальной хоккейной лиги, так как НХЛ твердо решила не отпускать их на Игры.

Таким образом, в итоговую заявку российской команды из 25 игроков вошли только 15 хоккеистов петербургского СКА, включая Илью Ковальчука, Павла Дацюка, Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва, а также капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин.

При этом состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин.

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Динар Хафизуллин.

Нападающие: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Иван Телегин, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Олимпийские игры пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", комиссия по допуску МОК вычеркнула главную звезду российского биатлона Антона Шипулина и двукратного чемпиона мира 2017 года, а также лыжника Сергея Устюгова на соревнованиях в Пхенчхане. В частности, все они не будут принимать участие в Олимпиаде-2018.