Украинские биатлонисты провалили индивидуальную гонку на ЧЕ - ФОТО

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Как отмечается, одержал победу в мужской индивидуальной гонке на 20 км австриец Феликс Ляйтнер. Вторым стал чех Томаш Крупчик, третьим — немец Филипп Хорн.

Вместе с тем от нашей страны на гонку были заявлены Сергей Семенов и Артем Прима. Как известно, украинские поклонники ожидали от них высоких результатов, однако Прима, как и другой член первой команды Артем Тищенко на старт не вышел.

В свою очередь Сергей Семенов с четырьмя промахами стал только 34-м. Отметим, это лучший результат среди украинцев.

При этом дзругие украинцы Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк с тремя промахами заняли 43-е и 48-е места, а Андрей Доценко с четырьмя промахами стал 60-м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наставники мужской и женской сборной Украины Юрай Санитра и Урош Велепец наконец-то рассказали о составе первого этапа Кубка мира.