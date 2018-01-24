18:30 24.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинские биатлонисты провалили индивидуальную гонку на ЧЕ - ФОТО

Сборная украинских мужчин по биатлону не сумели пробиться в индивидуальной гонке чемпионата Европы, котороя стартовала в итальянском Риднау.

Украинские биатлонисты провалили индивидуальную гонку на ЧЕ - ФОТО

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Как отмечается, одержал победу в мужской индивидуальной гонке на 20 км австриец Феликс Ляйтнер. Вторым стал чех Томаш Крупчик, третьим — немец Филипп Хорн.

Вместе с тем от нашей страны на гонку были заявлены Сергей Семенов и Артем Прима. Как известно, украинские поклонники ожидали от них высоких результатов, однако Прима, как и другой член первой команды Артем Тищенко на старт не вышел. 

В свою очередь Сергей Семенов с четырьмя промахами стал только 34-м. Отметим, это лучший результат среди украинцев.

При этом дзругие украинцы Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк с тремя промахами заняли 43-е и 48-е места, а Андрей Доценко с четырьмя промахами стал 60-м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наставники мужской и женской сборной Украины Юрай Санитра и Урош Велепец наконец-то рассказали о составе первого этапа Кубка мира.

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