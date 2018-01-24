Украинская сборная узнала своих соперников по Лиге наций - ФОТО

Украинская команда в рейтинге УЕФА оказались в Лиге В. Так, команда Андрея Шевченко попала в первую группу, где нашими соперниками стали Чехия и Словакия.

А сборная, которая займет первое место в группе, в следующем цикле будет переведены в дивизион А. Аутсайдер в свою очередь опустится в дивизион С.

Победители четырех групп Дивизиона А примут участие в финальной стадии, которая пройдет в июне 2019 года.

Остальные команды будут сражаться за повышение в классе, а также получат возможность пробиться на Евро-2020. Победители групп дивизионов В, С и D выйдут в плей-офф для розыгрыша путевок на чемпионат Европы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", наставник Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заявил, что Рим откроет матч футбольного чемпионата Европы в 2020 году.