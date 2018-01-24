10:56 24.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100184869:nastya

Свитолина останется на третьей строчке в рейтинге WTA

По итогам Открытого чемпионата Австралии украинская теннисистка Элина Свитолина гарантировала себе титул третьей ракетки мира. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Свитолина останется на третьей строчке в рейтинге WTA

Отмечается, что все правки в обновленный рейтинг будут внесены в понедельник, 29 января.

Такой прорыв для украинки был впервые за ее теннисную карьеру, она подняться на третью строчку в рейтинге US Open-2017 и продержалась на этом месте четыре недели. 

Известно, что третья позиция в рейтинге является абсолютным рекордом для украинского тенниса как среди женщин, так и среди мужчин. А этот сезон 23-летняя украинка открывала в статусе шестой ракетки мира.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", четвертая ракетка мира Элина Свитолина в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии уступила бельгийке Элизе Мертенс, занимающей 37 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Поделиться
Читайте также:
 
Десятки тысяч человек эвакуированы из-за угрозы извержения вулкана на Филиппинах Полиция в Киеве задержала своего коллегу За мягкой мебелью – в магазины Pufetto! На дорогах Запорожья и на объездной Днепра ограничено движение фур
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив