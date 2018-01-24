Свитолина останется на третьей строчке в рейтинге WTA

Отмечается, что все правки в обновленный рейтинг будут внесены в понедельник, 29 января.

Такой прорыв для украинки был впервые за ее теннисную карьеру, она подняться на третью строчку в рейтинге US Open-2017 и продержалась на этом месте четыре недели.

Известно, что третья позиция в рейтинге является абсолютным рекордом для украинского тенниса как среди женщин, так и среди мужчин. А этот сезон 23-летняя украинка открывала в статусе шестой ракетки мира.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", четвертая ракетка мира Элина Свитолина в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии уступила бельгийке Элизе Мертенс, занимающей 37 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.