09:59 24.01.2018 | Спорт | Новости
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Российские флаги запретили на всех спортивных объектах Олимпиады-2018

Во время Олимпиады-2018 болельщикам будет запрещено проносить на трибуны флаги стран, не участвующих в Играх.

Российские флаги запретили на всех спортивных объектах Олимпиады-2018

Соответствующее решение обнародовано в выписке из регламента соревнований Международного олимпийского комитета, касающейся правил поведения болельщиков на объектах Игр.

На сайте был опубликован один из пунктов Олимпийских игр-2018 – "Флаги не участвующих стран". Вердикт – "Запрещено".

Ранее исполком МОК временно приостановил членство ОКР и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в качестве Олимпийских атлетов России при выполнении ряда критериев.

Таким образом, поскольку Россия в Олимпиаде официально участия не принимает, флаг РФ оказывается вне закона на объектах Игр.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представитель США при ООН Никки Хейли поведала о том, что американские спортсмены скорее всего не будут принимать участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее из-за растущей угрозы со стороны КНДР.

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