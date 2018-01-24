Российские флаги запретили на всех спортивных объектах Олимпиады-2018

Соответствующее решение обнародовано в выписке из регламента соревнований Международного олимпийского комитета, касающейся правил поведения болельщиков на объектах Игр.

На сайте был опубликован один из пунктов Олимпийских игр-2018 – "Флаги не участвующих стран". Вердикт – "Запрещено".

Ранее исполком МОК временно приостановил членство ОКР и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в качестве Олимпийских атлетов России при выполнении ряда критериев.

Таким образом, поскольку Россия в Олимпиаде официально участия не принимает, флаг РФ оказывается вне закона на объектах Игр.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представитель США при ООН Никки Хейли поведала о том, что американские спортсмены скорее всего не будут принимать участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее из-за растущей угрозы со стороны КНДР.