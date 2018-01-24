Динамо не сумело добыть первую победу на тренировочном сборе

Подопечные Александра Хацкевича с самого начала поединка отдали инициативу в руки соперника, лишь иногда отвечая контратаками. Такая игра привела к пропущенному голу уже в самом начале встречи. Для того, чтобы открыть счет Изе понадобилось лишь 11 минут.

Однако, даже пропущенный гол не стал для киевлян холодным душем. Австрийская команда продолжала нагнетать обстановку у ворот соперника и могла вовсе уходить на перерыв с преимуществом в два мяча.

Впрочем, что не вышло сделать в первом тайме, то получилось сделать во втором. На 50 минуте Фабиан Шуберт поразил ворота Бущана.

К сожалению, "бело-синим" ответить хотя бы одним взятием ворот так и не удалось. Это второе поражение киевлян на тренировочном сборе.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", футболист турецкого ФК "Сивасспор" отметился премиальным голом против "Бешикташа". Рыбалка в первом же тайма задал темп туркам, на пятой минуте его бутсы уже пинали мяч в ворота голкипера "Бешикташа".