Динамо не сумело добыть первую победу на тренировочном сборе

Украинский футбольный клуб "Динамо" провело третий спарринг на тренировочном сборе против австрийского "Штурма". Об этом сообщается на сайте украинской команды.
Подопечные Александра Хацкевича с самого начала поединка отдали инициативу в руки соперника, лишь иногда отвечая контратаками. Такая игра привела к пропущенному голу уже в самом начале встречи. Для того, чтобы открыть счет Изе понадобилось лишь 11 минут.
Однако, даже пропущенный гол не стал для киевлян холодным душем. Австрийская команда продолжала нагнетать обстановку у ворот соперника и могла вовсе уходить на перерыв с преимуществом в два мяча.
Впрочем, что не вышло сделать в первом тайме, то получилось сделать во втором. На 50 минуте Фабиан Шуберт поразил ворота Бущана.
К сожалению, "бело-синим" ответить хотя бы одним взятием ворот так и не удалось. Это второе поражение киевлян на тренировочном сборе.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", футболист турецкого ФК "Сивасспор" отметился премиальным голом против "Бешикташа". Рыбалка в первом же тайма задал темп туркам, на пятой минуте его бутсы уже пинали мяч в ворота голкипера "Бешикташа".