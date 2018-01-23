Свитолина потерпела поражение в полуфинале Australian Open

Примечательно, что матч между соперницами продолжался 1 час и 15 минут и закончился со счетом 6:4, 6:0. За это время 23-летнея украинка выполнила 3 подачи навылет и реализовала 1 брейк-поинт.

В полуфинале Мертенс сразится с победительницей матча Каролин Возняцки - Карла Суарес Наварро. Счет по личным встречам между соперницами теперь составляет 1:1. Ранее теннисистки пересекались в финале турнира WTA в Стамбуле, и тогда украинка была сильнее.

Теннисистки боролись за свою первую путевку в полуфинал на "Больших шлемах". Ранее лучшим результатом на мэйджорах для бельгийки был третий круг Ролан Гаррос. Украинка дважды играла на этой стадии - на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) 2015 и 2017.

Несмотря на поражение, Свитолина обновила свой личный рекорд - до этого она никогда не проходила так далеко по турнирной сетке Australian Open.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинка Элина Свитолина призналась, что хочет подняться на первое место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и понимает, что для этого нужно выходить на корт и трудиться изо всех сил.