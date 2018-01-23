19:31 23.01.2018 | Спорт | НовостиНовости Украины 100184827:labazovych
Надаль не смог доиграть матч 1/4 финала против Чилича - ВИДЕО
Первая ракетка мира и прошлогодний финалист Australian Open Рафаэль Надаль полностью провалил свой четвертьфинальный матч против Марина Чилича.
Об этом сообщается на сайте соревнований.
Как отмечается, из-за травмы ног спортсмен не смог завершить поединок против 29-летнего соперника. Таким образом, матч завершился в пользу хорвата со счетом 3:6, 6:3, 6:7(5), 6:2, 2:0 Rt.
Также известно, что теннисисты двух государств провели на корте 3 часа 47 минут. В частности, за это время Надаль сделал два брейка, три эйса, 39 виннерсов и допустил две двойных ошибки. В свою очередь на счету Чилича пять брейков, 20 эйсов, 83 виннерса и восемь двойных ошибок.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", четвертая ракетка мира Элина Свитолина в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии уступила бельгийке Элизе Мертенс, занимающей 37 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.