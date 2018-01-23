19:31 23.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Надаль не смог доиграть матч 1/4 финала против Чилича - ВИДЕО

Первая ракетка мира и прошлогодний финалист Australian Open Рафаэль Надаль полностью провалил свой четвертьфинальный матч против Марина Чилича.

Надаль не смог доиграть матч 1/4 финала против Чилича - ВИДЕО

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Как отмечается, из-за травмы ног спортсмен не смог завершить поединок против 29-летнего соперника. Таким образом, матч завершился в пользу хорвата со счетом 3:6, 6:3, 6:7(5), 6:2, 2:0 Rt.

Также известно, что теннисисты двух государств провели на корте 3 часа 47 минут. В частности, за это время Надаль сделал два брейка, три эйса, 39 виннерсов и допустил две двойных ошибки. В свою очередь на счету Чилича пять брейков, 20 эйсов, 83 виннерса и восемь двойных ошибок.

Вообщем, за 264 матча, проведенных Надалем на "Шлемах", довести до конца он не смог лишь второй – после четвертьфинала Australian Open-2010 против Энди Маррея. Теперь следующим соперником Чилича будет британец Кайл Эдмунд.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", четвертая ракетка мира Элина Свитолина в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии уступила бельгийке Элизе Мертенс, занимающей 37 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. 

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