Надаль не смог доиграть матч 1/4 финала против Чилича - ВИДЕО

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Как отмечается, из-за травмы ног спортсмен не смог завершить поединок против 29-летнего соперника. Таким образом, матч завершился в пользу хорвата со счетом 3:6, 6:3, 6:7(5), 6:2, 2:0 Rt.

Также известно, что теннисисты двух государств провели на корте 3 часа 47 минут. В частности, за это время Надаль сделал два брейка, три эйса, 39 виннерсов и допустил две двойных ошибки. В свою очередь на счету Чилича пять брейков, 20 эйсов, 83 виннерса и восемь двойных ошибок.

Вообщем, за 264 матча, проведенных Надалем на "Шлемах", довести до конца он не смог лишь второй – после четвертьфинала Australian Open-2010 против Энди Маррея. Теперь следующим соперником Чилича будет британец Кайл Эдмунд.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", четвертая ракетка мира Элина Свитолина в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии уступила бельгийке Элизе Мертенс, занимающей 37 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации.