МОК не допустил россиян Шипулина и Устюгова на Олимпиаду-2018

Об этом сообщил вице-президент Олимпийский комитет России (ОКР) Станислав Поздняков.

Согласно его словам, совсем недавно на Игры не пустили россиянина Виктора Ана, который выступает в шорт-треке.

К слову, всего речь идет о 111 спортсменах, в число которых входят некоторые звезды Игр в Сочи. При этом часть отстраненных атлетов не фигурирует в докладе Макларена и не дисквалифицирована комиссией Освальда за допинг.

"МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов, однако при этом причины отказа должны быть разъяснены самим атлетам", - подчеркнул Поздняков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за три недели до зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане спортивные чиновники все еще рассматривают вопрос, какие российские атлеты получат специальное разрешение на участие в соревнованиях, оживив дискуссию о том, что отстранение России Международным олимпийским комитетом (МОК) за ее махинации с допингом может в итоге оказаться менее суровым, чем провозглашалось.