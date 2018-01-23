Бой с Джошуа будет и он понравится всем фанатам бокса, - Усик

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Как отмечается, в данный момент украинский боксер готовится к поединку с Майрисом Бриедисом. Однако не перестает напоминать, что он очень хочет встретится с Джошуа.

"Я перейду в супертяжелый вес и покажу всем, насколько хорош. Бой с Энтони будет, и он понравится всем фанатам бокса", - признался Усик.

Когда именно встретятся лицом к лицу два бойца пока неизвестно. Поэтому, местные поклонники продолжают следить, чтобы узнать о лучшим поединке в истории Усика.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик завершил подготовку к полуфинальному бою WBSS, поэтому вместе с командой отправился в Латвию, где вскоре встретится на ринге с Майрисом Бриедисом. "Это объеденительный бой. У меня есть пояс WBO, а у него титул WBC. Его пояс зеленого цвета, а мне нравится этот цвет, поэтому я не могу дождаться, чтобы получить его", - отметил украинец.