16:52 23.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Бой с Джошуа будет и он понравится всем фанатам бокса, - Усик

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик пообещал своим поклонникам обязательно выйти в ринг против чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Бой с Джошуа будет и он понравится всем фанатам бокса, - Усик

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Как отмечается, в данный момент украинский боксер готовится к поединку с Майрисом Бриедисом. Однако не перестает напоминать, что он очень хочет встретится с Джошуа.

"Я перейду в супертяжелый вес и покажу всем, насколько хорош. Бой с Энтони будет, и он понравится всем фанатам бокса", - признался Усик.

Когда именно встретятся лицом к лицу два бойца пока неизвестно. Поэтому, местные поклонники продолжают следить, чтобы узнать о лучшим поединке в истории Усика.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер  Александр Усик завершил подготовку к полуфинальному бою WBSS, поэтому вместе с командой отправился в Латвию, где вскоре встретится на ринге с Майрисом Бриедисом. "Это объеденительный бой. У меня есть пояс WBO, а у него титул WBC. Его пояс зеленого цвета, а мне нравится этот цвет, поэтому я не могу дождаться, чтобы получить его", - отметил украинец.

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