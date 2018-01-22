16:54 22.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Зинченко стал лучшим по количеству передач за выходные среди топ-5 лиг

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко совершил 106 точных передач во время матча 24-го тура чемпионата Англии против Ньюкасла.

Зинченко стал лучшим по количеству передач за выходные среди топ-5 лиг

Об этом сообщается на сайте клуба.

Так, согласно статистике, украинец стал единственным в топ-5 лиг за выходные, кто может похвастаться таким показателем.

Известно, Александр Зинченко дебютировал за основу Манчестер Сити в матче против Ньюкасла. Наставник команды Хосеп Гвардиола назвал игру украинца блестящей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", наставник "Арсенала" Арсен Венгер может расстаться с несколькими игроками в зимнее трансферное окно. Отметим, что команду Венгера могут покинуть Алексис Санчес, Месут Озил, Оливье Жиру, Джек Уилшир, Матье Дебюши и Франсис Коклен.

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