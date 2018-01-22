Зинченко стал лучшим по количеству передач за выходные среди топ-5 лиг

Об этом сообщается на сайте клуба.

Так, согласно статистике, украинец стал единственным в топ-5 лиг за выходные, кто может похвастаться таким показателем.

Известно, Александр Зинченко дебютировал за основу Манчестер Сити в матче против Ньюкасла. Наставник команды Хосеп Гвардиола назвал игру украинца блестящей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", наставник "Арсенала" Арсен Венгер может расстаться с несколькими игроками в зимнее трансферное окно. Отметим, что команду Венгера могут покинуть Алексис Санчес, Месут Озил, Оливье Жиру, Джек Уилшир, Матье Дебюши и Франсис Коклен.