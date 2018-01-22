Усик прибыл в Ригу на бой против Бриедиса

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик приехал в Ригу, где вскоре встретится на ринге с Майрисом Бриедисом. Об этом стало известно по материалам iSport.ua.
Сообщается, что украинский боксер завершил подготовку к полуфинальному бою WBSS, поэтому вместе с командой отправился в Латвию.
Сойдя с трапа самолета, Усик сфотографировался с командой и опубликовал фото на своей странице в Instagram.
"Мы прибыли в Ригу, всем добра", - написал боксер.
Как известно, раньше Александр Усик сообщил, что поединок с Бриедисом – самый большой бой в его карьере.
"Это объеденительный бой. У меня есть пояс WBO, а у него титул WBC. Его пояс зеленого цвета, а мне нравится этот цвет, поэтому я не могу дождаться, чтобы получить его. Мне нечего сказать о Бриедисе. Его стиль скучноват, но я уважаю его. Он чемпион мира, так что он хороший боксер", - отметил Усик.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксер чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик рассказал, что не намерен эмигрировать в другую страну.