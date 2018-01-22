Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open

Как сказано на официальном Twitter турнира, Свитолина со счетом 6:3, 6:0 одерживает победу над чешской теннисисткой Дениз Аллертовой за 58 минут. Таким образом она впервые в карьере пробиваясь в четвертьфинал, - говорится в сообщении.

В четвертьфинале она сыграет против бельгийки Элизы Мартинес.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что вскоре ей предстоит матч против Марты Костюк в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Свитолина подчеркнула, что украинская соперница будет показывать какой-то хороший теннис, поэтому необходимо быть готовой к соответствующему матчу.