01:00 22.01.2018 | Спорт | Новости
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Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open.

Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open

Как сказано на официальном Twitter турнира, Свитолина со счетом 6:3, 6:0 одерживает победу над чешской теннисисткой Дениз Аллертовой за 58 минут. Таким образом она впервые в карьере пробиваясь в четвертьфинал, - говорится в сообщении.

В четвертьфинале она сыграет против бельгийки Элизы Мартинес.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что вскоре ей предстоит матч против Марты Костюк в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Свитолина подчеркнула, что украинская соперница будет показывать какой-то хороший теннис, поэтому необходимо быть готовой к соответствующему матчу.

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