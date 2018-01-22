10:32 22.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина видит себя на первом месте рейтинга WTА - ВИДЕО

Украинка Элина Свитолина призналась, что хочет подняться на первое место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и понимает, что для этого нужно выходить на корт и трудиться изо всех сил

Свитолина видит себя на первом месте рейтинга WTА - ВИДЕО

Соответствующие заявление украинская спортсменка сделала на пресс-конференции после победы в четвертом раунде Australian Open. 

По словам Элины, короткого пути не существует для вершины этого рейтинга.

"Все к этому стремятся, все делают все, что могут, других вариантов нет. Можно только выходить на корт и делать свою работу, которую каждый делает лучшего всего", - отметила Свитолина.

Как известно, Свитолина впервые в карьере вышла в 1/4 финала Australian Open, где встретится с бельгийкой Элизой Мертенс. По предварительным данным, поединок пройдет во вторник, 22 января.

Кроме того, этот матч стартует вторым запуском в дневной сессии на центральной арене Мельбурна.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее четвертая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила выступление в турнире WTA в Гонконге, из-за травмы правой ноги.

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