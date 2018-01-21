У "Вереса" появился перспективный бомбардир

Сообщается, что трансферное соглашение было подписано на два года с возможностью его продление по желанию руководства "Вереса". Сейчас Кулиш вместе с командой проходит тренировочный сбор в Турции, где его ознакомляют с особенностью стратегии и тактики футбола "Вереса".

Примечательно, что ранее 28-летний игрок выступал за "Днепр-75", "Колос" (Никополь), "Сталь" (Каменское), "Металлист" (Харьков), "Александрия", но как для форварда его статистика оставляет желать лучшего - за 13-ть поединков он смог забить всего один гол.

Недавно команду покинули полузащитник Эдгар Капаррос и нападающий Василий Палагнюк. Оба футболистов присоединились к команде на старте сезона. Потому руководство клуба решило провести спешные ротации в составе и добрать игроков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее луганская "Заря" не смогла переиграть ровенский " Верес", Матч закончился со счетом - 1:1.