18:54 21.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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У "Вереса" появился перспективный бомбардир

 Клуб "Верес" и 28-летний нападающий Станислав Кулиш договорились подписать совместный контракт о длительном сотрудничестве. Об этом передает официальный сайт клуба.

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Сообщается, что трансферное соглашение было подписано на два года с возможностью его продление по желанию руководства "Вереса". Сейчас Кулиш вместе с командой проходит тренировочный сбор в Турции, где его ознакомляют с особенностью стратегии и тактики футбола "Вереса". 

Примечательно, что ранее 28-летний игрок выступал за "Днепр-75", "Колос" (Никополь), "Сталь" (Каменское), "Металлист" (Харьков), "Александрия", но как для форварда его статистика оставляет желать лучшего - за 13-ть поединков он смог забить всего один гол.

Недавно команду покинули полузащитник Эдгар Капаррос и нападающий Василий Палагнюк. Оба футболистов присоединились к команде на старте сезона. Потому руководство клуба решило провести спешные ротации в составе и добрать игроков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее луганская "Заря" не смогла переиграть ровенский " Верес", Матч закончился со счетом - 1:1.

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