05:00 21.01.2018 | Спорт | Новости
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КНДР готова бороться за золото в Олимпиаде - 2018

Спортсмены из Северной Кореи поедут в Сеул для участия в зимних Олимпийских играх - 2018. Об этом сообщил Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

КНДР готова бороться за золото в Олимпиаде - 2018

Сегодня, 20 января в Лозанне состоялась встреча между представителями КНДР, Южной Кореи, МОК и оргкомитета Игр-2018. Был определен состав из 22-ух спортсменов, которые будут участвовать от имени Северной Кореи. Сотрудники МОК утверждают, что Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане привели к мирному диалогу между КНДР и Южной Кореей.

Напомним, что министр культуры, спорта и туризма То Чжон Хвана заявил, что стороны также договорились о совместной женской сборной по хоккею после переговоров в деревне Панмунджом. В частности, это первые переговоры на высоком уровне между двумя Кореями в течение более двух лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Международный олимпийский комитет принял решение, касательно употребления российскими спортсменами допинга, обязав Олимпийский комитет России выплатить сумму в размере 15 миллионов долларов. 

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