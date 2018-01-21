КНДР готова бороться за золото в Олимпиаде - 2018

Сегодня, 20 января в Лозанне состоялась встреча между представителями КНДР, Южной Кореи, МОК и оргкомитета Игр-2018. Был определен состав из 22-ух спортсменов, которые будут участвовать от имени Северной Кореи. Сотрудники МОК утверждают, что Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане привели к мирному диалогу между КНДР и Южной Кореей.

Напомним, что министр культуры, спорта и туризма То Чжон Хвана заявил, что стороны также договорились о совместной женской сборной по хоккею после переговоров в деревне Панмунджом. В частности, это первые переговоры на высоком уровне между двумя Кореями в течение более двух лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Международный олимпийский комитет принял решение, касательно употребления российскими спортсменами допинга, обязав Олимпийский комитет России выплатить сумму в размере 15 миллионов долларов.