Донецкий "Шахтер" уступил болгарскому "Лудогорцу"

В первом тайме более энергично выступали болгары. Натанаэля пробил в перекладину, а два опасных удара Кешер отразил Никита Шевченко. С 20-ой минуты поединка эпицентр игры переместился во штрафную площадку "горняков". Только На 42-й минуте Марселиньо с угла вратарской замкнул прострел справа.

Во втором тайме украинцы догнали соперника по счету, Исмаили удобно подходил на 11-метровую отметку, откуда Александр Зубков успешно прострелил голкипера болгар. Далее "Лудогорец" имел возможность закончить матч победой, Жоао Пауло слева достался штрафной и мощным ударом отправил мяч под перекладину. Счет был 2:2, затем болгары постоянно шли в контратаку вратарь украинцев всегда был на месте.

Состав "Шахтера" на спарринг с "Лудогорцем":

“Шахтер” (1-й тайм): Шевченко, Петряк, Хочолава, Ракицкий, Бутко, Алан Патрик (Фред, 14), Степаненко, Марлос, Тайсон (к), Дентиньо, Бланко Лещук;

“Шахтер” (2-й тайм): Кудрик, Додо, Кривцов (к), Гречишкин, Исмаили, Пихальонок, Фред (Матвиенко, 71), Зубков, Коваленко, Бернард, Феррейра

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер донецкого "Шахтера" португалец Паулу Фонсека отказался от предложения стать попечителем одного из китайских клубов.